Украина вместе с ООН будет разрабатывать платформу для контроля мусора в морях

По информации Фонда Элен Макартур, засорение морей, которое есть на сегодняшний день, может привести к тому, что уже в 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы. Фото: pixabay

К разработке цифровой платформы GPML присоединится Государственная экологическая инспекция.

Она позволит отслеживать засорение моря, а инициатором выступила Программа ООН, написал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в Facebook.

"Госэкоинспекция присоединится к разработке цифровой платформы GPML, которая инициируется Программой ООН по окружающей среде. Этот программный продукт позволит отслеживать засорение моря, анализировать объемы генерации и переработки пластикового мусора и координировать усилия стран для очистки морей", - написал он.

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По информации Фонда Элен Макартур, засорение морей, которое есть на сегодняшний день, может привести к тому, что уже 2050 года в океанах будет больше пластика, чем рыбы.

"Именно поэтому Ассамблея ООН по охране окружающей среды признала приоритетной задачей борьбу с пластиковым загрязнением морей. В достижении этой цели должно помочь внедрение цифрового инструмента с большой базой данных, что позволит планировать и реализовать действия по спасению морской экосистемы", - подчеркнул Малеваный.

Для Украины реализация этих целей крайне важна, ведь состояние наших морей, особенно Черного, сегодня на грани экологической катастрофы. По данным проекта EMBLAS, засоренность Черного моря вдвое превышает аналогичный показатель Средиземного. Если в Средиземном море на 1 кв. м приходится 52 единицы мусора, то в Черном - 90,5.

"Внедрение цифровой платформы совместно с ведущими странами мира позволит Украине получить доступ к лучшим практикам и рабочим кейсам для противодействия засорению морей и улучшения состояния морских экосистем", - убежден Малеваный.

Как будет функционировать цифровая платформа GPML, пока что обсуждают, а начало ее разработки придется на февраль 2021 года.

На дне Мирового океана может находиться до 30 раз больше пластика, чем на поверхности. Но на суше мусора все равно больше, чем в мировых водах. На дне океана находится не менее 14 млн т пластиковых отходов шириной менее 5 мм, сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование государственного научного агентства Австралии.