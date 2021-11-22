Украина и Канада будут строить космодром

С космодрома будут запускать ракеты "Циклон-4М". Фото: Pexels

Канада и Украина будут вместе строить коммерческий космодром.

Строительство будет размещаться в канадской провинции Новая Шотландия, передает Госкосмос.

Стороны представили проект 19 ноября в Галфаксе, Канада.

На атлантическом побережье провинции Новая Шотландия построят космодром для ракеты-носителя "Циклон-4М". Ее производят украинские госпредприятия КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод".

Проект будет реализовать канадская компания Maritime Launch Services Ltd. Командному центру присвоят имя бывшего руководителя КБ "Южное" Александра Дегтярева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безос будет судиться с NASA из-за Маска

Накануне космические агентства Украины и Канады подписали Совместное заявление о партнерстве украинских предприятий ГП "КБ "Южное", ГП ПО "Южмаш" из Maritime Launch Services".

Утром 19 августа Китай вывел на орбиту Земли группу спутников Tianhui II-02. Космические аппараты запустили в 06:32 по пекинскому времени (1:32 по Киеву) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.