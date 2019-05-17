Ученый расшифровал самый загадочный текст в мире

Манускрипт Войнича Фото: Газета.Ру

Академик из Бристольского университета Джерард Чешир расшифровал манускрипт Войнича.

Текст более 100 лет не могли понять криптоаналитики и лингвисты. Свои выводы мужчина опубликовал в журнале Romance Studies.

Первые попытки расшифровки состоялись в XVII в. парижским алхимиком Георгом Барештой. Больше всего манускриптом интересовались в XX в. Его анализировали криптоаналитики Первой и Второй мировых войн.

Джерард Чешир уверяет, что расшифровал текст в течение двух недель. За этот период удалось узнать язык и систему письма.

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"Работа написана протороманским языком - предшественницей современных романских языков, таких как португальский, французский, испанский, итальянский, румынский, каталанский и галисийский. В период Средневековья он был распространен в пределах Средиземноморья, но редко использовался для записи официальных документов, поскольку латынь оставалась языком Церкви и королевской власти. Протороманский язык был потерян до сегодняшнего дня", - заявил Джерард Чешир.

По словам Чешира, алфавит протороманского языка - это комбинация незнакомых и знакомых символов. Он не содержит никаких специальных знаков препинания, хотя некоторые буквы имеют варианты символов для обозначения пунктуации. Сейчас академик планирует расшифровать рукопись полностью.

Манускрипт Войнича назван в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который приобрел его 1912-го у мужского духовного ордена Римско-католической церкви Ордена святого Игнатия. 1961-го букинист Ганс Краус купил рукопись у наследницы Этель Войнич за $24,5 тыс. и 1969-го подарил библиотеке редких книг Бейнеке Йельского университета, где она и хранится.