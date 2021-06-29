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вторник, 29 июня 2021 16:17

Ученые выяснили, возможна ли жизнь на Венере

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Ученые выяснили, возможна ли жизнь на Венере
Чтобы производить газ промышленным способом нужны заводы, которых нет на Венере. Фото: pixabay.com

Жизнь на Венере невозможна, поскольку там для этого слишком сухо.

Для жизни в облаках планеты необходимо присутствие газа фосфин, заявили ученые из международной исследовательской группе под руководством Королевского университета Белфаста в Великобритании, передает BBC. Но никакие микробы не смогут выжить в экстремальных условиях планеты.

"Эффективная концентрация молекул воды не просто ниже необходимой для наиболее устойчивого микроорганизма на Земле - она ниже в 100 раз. Это непреодолимое расстояние для любой активной жизни", - сообщил Джон Голлсворт из Школы биологических наук Белфаста.

По его словам, чтобы производить газ промышленным способом нужны заводы, которых нет на Венере.

"Мы говорили об этом в прошлом году. Атмосфера Венеры чрезвычайно засушливая, но мы не знаем, насколько хорошо она смешана", - говорится в публикации.

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В прошлом году Венера привлекла внимание ученых после заявления астрономов относительно доказательств существования микробов в облаках планеты, где температура не так высока, как на ее поверхности. Они якобы обнаружили молекулу фосфина, который мог там образоваться как продукт жизнедеятельности живых организмов. В 2029 году должны запустить орбитальный комплекс DAVINCI+, который может окончательно подтвердить присутствие фосфина.

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