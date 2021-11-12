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суббота, 13 ноября 2021 04:37

Ученые сравнили эффективность Covid-вакцин Pfizer, Moderna и Johnson

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В США сравнили эффективность Covid-вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, которые стали хуже защищать от коронавируса, если сравнивать с началом года.

Американские исследователи проанализировали данные 780 тыс. вакцинированных, пишет Science.

"Показатели эффективности снизились из-за более агрессивного штамма Delta. В целом это касается предотвращения заражения, но в борьбе с летальными случаями препараты работают отлично", - говорится в сообщении.

В марте вакцина Pfizer/BioNTech предотвращала заражение Covid-19 с эффективностью 86,9%. В сентябре - с эффективностью 43,3%. Лучшие результаты у Moderna: ее эффективность снизилась с 89,2% в марте до 58% в сентябре. Наихудшая ситуация у Johnson & Johnson - 86,4% в марте против 13,1% в сентябре.

Автор: science.org
  Сравнили эффективность вакцин Pfizer, Moderna и Johnson
Сравнили эффективность вакцин Pfizer, Moderna и Johnson

По предотвращению смертельных случаев ситуация несколько лучше. С июля по октябрь Pfizer показала эффективность в 84,3%. У людей от 65 лет - 70%. Moderna - 81,5%, в том числе - 75,5% у людей в возрасте от 65 лет. Johnson & Johnson – 73% и 52,2% у людей старше 65 лет.

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С начала вакцинальной кампании в Украине прививают несколькими вакцинами: CoronaVac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Они имеют разный способ действия. Но ни одна из них не может заразить человека Covid-19, поскольку в его составе нет живого вируса. В то же время препараты стимулируют выработку иммунитета.

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