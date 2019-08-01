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четверг, 01 августа 2019 08:10

Ученые расшифровали человеческие мысли благодаря Facebook

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Ученые расшифровали человеческие мысли благодаря Facebook
Научились читать человеческие мысли. Фото: iStockphoto

В Сан-Фрнациско ученые из Калифорнийского университета научились расшифровывать мысли человека в текст в режиме реального времени. Исследование спонсировала компания Facebook.

Это исследование-первое в своем роде, в рамках которого у врачей получилось считать намерения произнести слово и перевести его в текст в режиме реального времени, - сообщает The Guardian.

"Пока инновационное программное обеспечение может считывать только определенные предложения. Это первый раз, когда такой подход используется для определения произнесенных слов и фраз. Важно помнить, что мы достигли этого, используя ограниченный словарный запас, но в будущих исследованиях мы надеемся повысить гибкость и точность того, что мы можем перевести, — говорит один из авторов исследования Дэвид Мозес.

В перспективе, полноценная система, которая сможет читать мысли, решит проблемы коммуникации у людей с проблемами речевого аппарата.

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Индия запустила на месяц межпланетную станцию "Чандраян-2". Ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Индии в 14:43 по местному времени, в 11:13 по киевскому времени.

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