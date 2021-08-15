Ученые обнаружили новый вид мартышек

Общее количество видов амазонских мартышек остается неизвестным. Фото: phys.org

Группа ученых обнаружила в Бразилии новый вид мартышек — их назвали в честь профессора Орасио Шнайдера. Открытие было сделано группой исследователей во главе с Родриго Коста Араужо, младшим научным сотрудником Музея Параэнсе Эмилио Гоэлди.

Амазонские мартышки рода Mico относятся к числу наиболее разнообразных групп обезьян, и на регион, в котором они обитают, приходится половина глобальных изменений в землепользовании за последние 30 лет.

В настоящее время не разработаны меры по сохранению мест обитания этих мартышек, потому что, в первую очередь, они плохо изучены. Общее количество видов амазонских мартышек остается неизвестным.

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Новый обнаруженный в 2019 году ошибочно отнесли к еще одному виду этого рода — M. emiliae. Однако в новом исследовании ошибку устранили.

Авторы продолжают изучать новый M. schneideri, чтобы уточнить ореол его обитания и численность. Это поможет понять, насколько этому виду угрожает вымирание и какие нужны меры, чтобы это предотвратить.

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