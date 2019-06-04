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вторник, 04 июня 2019 16:01

Ученые обнаружили новые факты о предках современных кошек

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Ученые обнаружили новые факты о предках современных кошек
Саблезубые тигры пробивали черепа своими клыками Фото: hi-news.ru

Саблезубые тигры пробивали черепа родственникам своими длинными клыками.

Ученые Аргентинского музея естественных наук в Буэнос-Айресе исследовали череп смилодона, которого недавно обнаружили в Южной Америке. Так, они считают, что смертельную травму нанес его родственник своим клыком.

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Раньше думали, что саблезубые кошки использовали изогнутые клыки для захвата горла жертвы. Предполагалось, что они не подходили для сокрушения костей и черепов из-за хрупкости.

Стоит отметить, что зубы смилодона могли достигать более 30 см.

Смилодона жили на территории Северной и Южной Америки в эпоху неогена. Они вымерли 10 тыс лет назад.

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