 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1746
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1584
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 432
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1134
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2115
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2592
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 783
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9180
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
7
6
11
8
7
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
&quot;Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами&quot; - как митинговали ученые
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
Сообщили, когда завершат строительство Мемориала жертв Голодомора
Сообщили, когда завершат строительство Мемориала жертв Голодомора
Состоялся первый фестиваль для родителей &quot;Smart Fest: Освіта&quot;
Состоялся первый фестиваль для родителей "Smart Fest: Освіта"
Видео
Все видео
Лучший в Украине - известно о новом учителе года
Лучший в Украине - известно о новом учителе года
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Исследовали гендер и предрассудки: ученые год публиковали абсурдные статьи
Исследовали гендер и предрассудки: ученые год публиковали абсурдные статьи
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1746
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2115
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 810
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1431
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5454
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1413
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 10:30

У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия
7

  Комментировать

Фото: journals.plos.org

Во время извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года н.э. люди умерли от высокой температуры

Итальянские ученые из Университетской больницы Федерико II проанализировали кости людей. Результаты исследования опубликовали в журнале Plos One, пишет "Еспресо".

Ученые получили кости и 12 пепловых камер в городе Геркуланум. Он расположен в 11 милях от Помпеи.

Проанализировали 103 из 300 останков. На них нашли красный и черный минеральный остаток оксида железа. Поэтому главная причина гибели - пирокластические потоки. Это смесь горячих газов, пепла и обломков. Во время извержения температура потоков достигала 500 градусов Цельсия. Они двигались со скоростью до 300 км / ч. Люди, которые оказались на их пути, погибли мгновенно.

Найденные в камерах черепа разорваны изнутри. Это произошло от высого давления. Кровь испарялась мгновенно. Кости были с трещинами, раздробленными и обугленными участками разлома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В день сожжения Джордано Бруно проснулся вулкан Везувий

"Такие полевые и лабораторные исследования имеют большое значение не только с точки зрения исторической и биологической реконструкции популяций римской эпохи, но и потому, что обеспечивают фундаментальную информацию, полезную для оценки уровня вулканического риска в густонаселенных районах", - рассказывает Пьер Паоло Петроний , ученый из университетской больницы Федерико II в Неаполе и ведущий автор нового исследования.

Автор: journals.plos.org
 

Первые результаты того, как погибли люди в Помпеи, опубликовали 2001-го в статье в Nature. Исследователи также отмечают, что "посмертные последствия для тел жертв были различными в этих городах в зависимости от расстояния до Везувия".

Испарения крови - не окончательная демонстрация того, что люди погибали от высоких температур. Причиной смерти, может быть, было что-то совсем другое, и наблюдаемые высокотемпературные эффекты кровь и ткань могли быть получены путем раскрытия пирокластических потоков, говорится в исследовании.

В древнеримском городе Помпеи, уничтожил вулкан Везувий, археологи обнаружили останки мужчины. Его голову разбил камень. Погибший выжил при первом взрыве вулкана и пытался бежать из города. Мужчина 30 лет имел поврежденную ногу и ему было трудно ходить. Позже на него упал каменный брус, поднятый в воздух газами из жерла вулкана. Ученые считают, что это был косяк.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У людей вскипали мозги и взрывались головы: как умирали жертвы Везувия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 104809
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 90491
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 79305
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 61705
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 59737
Наука+Образование
Назвали самые странные планеты Вселенной
Назвали самые странные планеты Вселенной
5
 Просмотров: 3114
Педагоги выходят на массовые акции протеста
Педагоги выходят на массовые акции протеста Просмотров: 693
Показали самый старый в мире "комикс"
Показали самый старый в мире "комикс" Просмотров: 981
С искусственными мышцами - создали "умные" брюки
С искусственными мышцами - создали "умные" брюки
Кому дали Нобелевскую премию по экономике
Кому дали Нобелевскую премию по экономике Просмотров: 90
Больше всего комментируют
27
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
7
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
7
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 2927
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua