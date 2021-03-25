Twitter хочет заимствовать функции Facebook и reddit фото: Nature TTL.com

Соцсеть Twitter работает над рядом новых функций. Некоторые из них уже давно есть в Facebook.

Так, Twitter планирует добавить функцию реагирования на твиты пользователей, информирует Pingvin.Pro.

Facebook предлагает 7 различных реакций на сообщение: нравится, в восторге, держаться, смех, удивление, печаль и злость. Twitter намерен запустить подобные реакции.

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Также работают над функцией реакций на сообщения. Если пользователю не нравится конкретный твит, он может просто нажать кнопку "Не нравится".

Сейчас Twitter опрашивает пользователей, что они думают о кнопке "Против" в сервисе. Похожую функцию имеет новостной сайт reddit. Пользователи могут голосовать против сообщений и уменьшать их видимость.

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