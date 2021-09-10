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пятница, 10 сентября 2021 19:30

Twitter будет обозначать полезных ботов

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Twitter будет обозначать полезных ботов
Будут обозначать ботов, которые дают полезную информацию. Фото: Twitter

Twitter начал обозначать аккаунты полезных ботов.

"Где бот, а где нет? Мы упрощаем идентификацию хороших ботов и их автоматических твитов с помощью новых меток. С сегодняшнего дня мы тестируем эти метки, чтобы больше информировать вас о том, с кем вы имеете дело в Twitter", - сообщила соцсеть в блоге своей поддержки.

Боты получат специальные значки и надписи с информацией о том, кто их запустил.

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Надписи "Автоматизирован" отображаться у имен ботов в ленте пользователей.

Социальная сеть Twitter приостановила на несколько недель новые верификации профилей (голубые флажки рядом с именем). Это произошло после того, как в июле признали ложную верификацию нескольких ботов как реальных людей.

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Дата
10
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