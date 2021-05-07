Торпедировали пассажирский лайнер

7 мая 1915 года немецкая субмарина U-20 торпедировала английский пассажирский лайнер "Лузитанию". Это британский океанский лайнер компании Cunard.

Его спустили на воду 7 июня 1906-го. "Лузитанию" и однотипное с ней судно "Мавританию" построили, чтобы конкурировать с немецкими океанскими лайнерами. В 1907 году они были самыми быстрыми лайнерами того времени.

Автор: wikipedia.org Немецкая субмарина U-20 попала в лайнер

"Лузитания" затонул после того, как сильный внутренний взрыв уничтожил правый бок его носовой части. Погибли 1198 человек, из них более 100 американских граждан.

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Потопление "Лузитании" еще больше настроило общественное мнение США против политики Германии, в частности против неограниченной подводной войны. Оно сыграло решающую роль в последующем вступлении Соединенных Штатов в Первую мировою войну 17 апреля 1917 года.

10 апреля 1912-го английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание. Это самое большое пассажирское судно мира класса "Олимпик" на время своего построения. "Титаник" принадлежал английской компании White Star Line.