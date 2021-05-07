Торпедировали пассажирский лайнер

7 мая 1915 года немецкая субмарина U-20 торпедировала английский пассажирский лайнер "Лузитанию". Это британский океанский лайнер компании Cunard.
Его спустили на воду 7 июня 1906-го. "Лузитанию" и однотипное с ней судно "Мавританию" построили, чтобы конкурировать с немецкими океанскими лайнерами. В 1907 году они были самыми быстрыми лайнерами того времени.
"Лузитания" затонул после того, как сильный внутренний взрыв уничтожил правый бок его носовой части. Погибли 1198 человек, из них более 100 американских граждан.
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Потопление "Лузитании" еще больше настроило общественное мнение США против политики Германии, в частности против неограниченной подводной войны. Оно сыграло решающую роль в последующем вступлении Соединенных Штатов в Первую мировою войну 17 апреля 1917 года.
10 апреля 1912-го английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание. Это самое большое пассажирское судно мира класса "Олимпик" на время своего построения. "Титаник" принадлежал английской компании White Star Line.
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