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вторник, 12 мая 2020 14:00

Только итальянцы и норвежцы: осуществили первый полет на дирижабле к Северному полюсу

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12 мая 1926-го исследователи Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле над Северным полюсом.

Автор: obshe.net
  Руал Амундсен
Руал Амундсен

Идея осуществить опасное путешествие возникла за год до этого у норвежского полярного рекордсмена Руала Элсуорта. Именно он приобрел дирижабль, который получил название "Норге" - сокращенно от "Норвегия".

Создателем летательного аппарата был итальянец Нобиле. Он занял должность капитана во время экспедиции. Кроме него, руководителями стали Амундсен и Элсуорт. Вся команда состояла исключительно из итальянцев и норвежцев.

Автор: www.unmuseum.org
  Дирижабль "Норге"
Дирижабль "Норге"

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Курс на север, к полюсу, "Норге" взял в 09 ч 55 мин. 11 мая. На борту находились 16 человек. Через 15 ч 30 мин. полета, в 01 ч 20 мин. 12 мая 1926-го, дирижабль был над Северным полюсом.

Автор: New York World-Telegram
  Умберто Нобиле
Умберто Нобиле

Благодаря тихой и ясной погоде, которая сопровождала исследователей на протяжении всей поездки, их возвращение стало триумфальным. 12 июля 1926-го весь экипаж прибыл в норвежский Берген на пароходе.

Северный полюс - одна из двух диаметрально противоположных точек мнимой земной оси. На северном полюсе, где сходятся все меридианы, нет обычных сторон света.

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Дата
12
мая

Только итальянцы и норвежцы: осуществили первый полет на дирижабле к Северному полюсу

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