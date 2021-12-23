TikTok обогнал Google за количеством посещений домена

В этом году TikTok посещали чаще всего. Фото: Pexels

Китайское приложение TikTok в этом году стало самым посещаемым интернет-доменом в мире.

Он обогнало прошлогоднего лидера Google, передает Cloudflare.

Впервые на первое место TikTok вышел 17 февраля. С 10 августа сервис обмена видео стабильно обгоняет Google.

В TikTok ранее сообщили, что количество ежемесячно активных пользователей превысило 1 млрд.

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Третье место в рейтинге заняла соцсеть Facebook, четвертое - сайт Microsoft, пятое - Apple. Среди лидеров – сайты Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.

Музыкальный сервис Spotify опубликовал рейтинг исполнителей, которых больше всего слушали в Украине. Возглавляет список российский рэпер Моргенштерн, говорится в сообщении.