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вторник, 27 июля 2021 09:54

Tesla впервые заявила о прибыли более $1 млрд за квартал

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Tesla впервые заявила о прибыли более $1 млрд за квартал
За три месяца компания Илона Маска заработала $ 1,14 млрд. Фото: unsplash.com

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысил миллиард доларив. За второй квартал 2021 года, в период с 1 апреля по 30 июня компания заработала $1,14 млрд.

Об этом говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля, пишет DW.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль Tesla увеличилась примерно в десять раз, а выручка компании удвоилась и составила почти $12 млрд.

Кроме того, во втором квартале компания Илона Маска достигла рекордных показателей по количеству произведенных и поставленных электромобилей. Компания поставила заказчикам 201 304 автомобиля и произвела 206 421 - больше, чем когда-либо за один квартал с момента основания Tesla в 2003 году.

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В компании также сообщили об успехах в строительстве гигазавода неподалеку от Берлина и еще одного завода в американском штате Техас. Планируется, что первые электрокары Model Y сойдут с конвейера этих заводов уже в текущем году.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск распродал всю недвижимость и переезжает в сборный домик за $ 50 тыс. на территории своей космической компании. Об этом он сам сообщил в Twitter.

Новый дом предпринимателя состоит из блоков быстровозводимого жилья, площадь его составляет 400 квадратных футов (37 квадратных метров), и Маск назвал это помещение своим основным и единственным домом.

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Дата
27
июля

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