Tesla приостановила продажу Model Y

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 2673
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2151
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 891
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3798
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 810
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 432
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2835
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
4
3
5
11
7
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Видео
Все видео
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Red Dead Redemption 2 получила фотореалистическую графику
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Прототип Starship взорвался, не долетев до земли
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
Ракета конкурентов Маска упала через пару минут после старта
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 432
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1791
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2286
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 261
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 387
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 01:25

Tesla приостановила продажу Model Y

  Комментировать
Tesla приостановила продажу Model Y
К этому Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на $ 1 тыс. Фото: Electrek

Американская компания Tesla приостановила продажу бюджетной версии електрокроссовера Model Y через месяц после появления на рынке.

Об этом сообщает портал Electrek. Согласно сообщению, электромобиль Standard Range, на одном заряде покрывает 392 км, был удален с сайта компании.

Начальная стоимость модели составляла $ 42 тыс. К этому Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на $ 1 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будет стоить более 6 млн грн - презентовали мощный спорткар

На прошлой неделе состоялась мировая премьера японского кроссовера Nissan Qashqai 3-го поколения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Tesla приостановила продажу Model Y». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 8703
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6903
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
 Просмотров: 5787
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 5625
С Марса пришли первые цветные изображения
С Марса пришли первые цветные изображения Просмотров: 5220
Технологии
С Марса пришли первые цветные изображения
С Марса пришли первые цветные изображения Просмотров: 5220
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
 Просмотров: 234
Какие игры являются самыми популярными среди украинских геймеров
Какие игры являются самыми популярными среди украинских геймеров Просмотров: 423
Украинское приложение среди самых популярных в США
Украинское приложение среди самых популярных в США Просмотров: 873
В Украине может появиться интернет от Илона Маска
В Украине может появиться интернет от Илона Маска Просмотров: 702
Голосов: 321
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть