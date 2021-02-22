Tesla приостановила продажу Model Y

К этому Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на $ 1 тыс. Фото: Electrek

Американская компания Tesla приостановила продажу бюджетной версии електрокроссовера Model Y через месяц после появления на рынке.

Об этом сообщает портал Electrek. Согласно сообщению, электромобиль Standard Range, на одном заряде покрывает 392 км, был удален с сайта компании.

Начальная стоимость модели составляла $ 42 тыс. К этому Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на $ 1 тыс.

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На прошлой неделе состоялась мировая премьера японского кроссовера Nissan Qashqai 3-го поколения.