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среда, 25 ноября 2020 16:14

Tesla начинает отзывать свои электрокары

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Tesla начинает отзывать свои электрокары
В компании отметили, что к отзыву электрокаров не зафиксировали ни одного инцидента через упомянутые проблемы. Фото: pixabay

9 537 электрических автомобилей моделей Model X и Model Y отзывает компания Tesla Илона Маска.

Причиной стали дефекты с подвеской и обшивкой крыши, сообщает Reuters.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США - NHTSA, Tesla отзывает 9136 автомобилей Model X 2016 года выпуска из-за того, что косметическая обшивка крыши спереди и сзади могла быть приклеена к автомобилю без предварительной грунтовки. В результате один или оба элемента могут отделиться от автомобиля во время движения.

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Также Tesla отзывает 401 авто Model Y нынешнего года выпуска из-за проблем с подвеской электрических автомобилей.

В компании отметили, что к отзыву электрокаров не зафиксировали ни одного инцидента через упомянутые проблемы.

21 декабря компанию Tesla Илона Маска включат в индекс S&P 500. В него входят 500 крупнейших американских компаний, сообщает портал Electrek. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's добавит акции компании Маска в индекс еще до начала торгов 21 декабря. Чье именно место займет Tesla - неизвестно.

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