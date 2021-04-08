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четверг, 08 апреля 2021 10:23

Телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары

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Космический телескоп Hubble сфотографировал уникальные двойные квазары, встречающиеся редко.

Открытие этих квазаров предлагает новый способ зондирования столкновений между галактиками и слияния сверхмассивных черных дыр, говорится на сайте NASA.

"Мы подсчитали, что на каждую тысячу обычных квазаров приходится лишь 1 двойной", - заявил ведущий исследователь из американского Университета Иллинойса Юэ Шэнь.

Ученые утверждают, что это первый образец двойных квазаров в пиковый момент образования галактик, с помощью которого можно исследовать, как сверхмассивные черные дыры объединяются, чтобы образовать бинар.

Автор: NASA
 

Квазары - это внегалактические объекты, которые имеют звездообразные изображения и мощные эмиссионные линии с большим красным смещением в спектре. Впервые их обнаружили в 1963 году как источник радиоизлучения с малыми угловыми размерами.

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Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал серию фотографий туманности Вуаль с помощью новых методов обработки изображений, которые позволяют увидеть мельчайшие детали.

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Дата
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