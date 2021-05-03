Телескоп Hubble сфотографировал сотни гигантских галактик

Космический телескоп Hubble сделал фото сотен гигантских галактик.
Снимок, на котором изображено скопление галактик Abell 3827, опубликовали на сайте обсерватории.
За этим скоплением Hubble наблюдал с целью изучения темной материи. Сейчас она является одной из самых больших загадок современной космологии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский марсоход сделал селфи с вертолетом
"Глядя на это скопление галактик, странно вспоминать, что менее 100 лет назад многие астрономы считали Млечный Путь единственной галактикой во Вселенной", - отметили ученые.
Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал серию фотографий туманности Вуаль с помощью новых методов обработки изображений, которые позволяют увидеть мельчайшие детали.
Комментарии