Телескоп Hubble сфотографировал сотни гигантских галактик

На фото изображено скопление галактик Abell 3827. Фото: esahubble.org

Космический телескоп Hubble сделал фото сотен гигантских галактик.

Снимок, на котором изображено скопление галактик Abell 3827, опубликовали на сайте обсерватории.

За этим скоплением Hubble наблюдал с целью изучения темной материи. Сейчас она является одной из самых больших загадок современной космологии.

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"Глядя на это скопление галактик, странно вспоминать, что менее 100 лет назад многие астрономы считали Млечный Путь единственной галактикой во Вселенной", - отметили ученые.

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал серию фотографий туманности Вуаль с помощью новых методов обработки изображений, которые позволяют увидеть мельчайшие детали.