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понедельник, 17 мая 2021 18:35

Телескоп Hubble сфотографировал сотни галактик

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Телескоп Hubble сфотографировал сотни галактик
Телескоп сфотографировал сотни галактик на одном фото. Фото: esahubble.org

Астрономы Европейского космического агентства получили фотографию гигантского скопления галактик.

Снимок опубликовали на сайте телескопа Hubble, который сделал это фото.

Космическое устройство записало скопления галактик всех возможных форм и размеров под названием ACO S 295.

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"На фото - огромная масса скопления галактик. Галактики расположены в центре изображения как визуально, так и физически", - отметили исследователи.

Американский астронавт Майкл Хопкинс опубликовал в социальной сети несколько снимков Земли, которые он сделал с борта Международной космической станции NASA.

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