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понедельник, 04 октября 2021 21:56

Телескоп Hubble сделал уникальную фотографию "танцующих" галактик

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Телескоп Hubble национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал фотографию двух "танцующих" галактик NGC 5953 и NGC 5954.

Космические объекты расположены за более чем 100 млн световых лет от Земли, сообщает обсерватория. Коллективное название этих двух галактик - Arp 91 в Атласе пекулярных галактик.

"Телескопу удалось сделать фото благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3", - говорится в сообщении.

Автор: esahubble.org
  Hubble сделал фотографию двух взаимодействующих галактик
Hubble сделал фотографию двух взаимодействующих галактик

Огромное притяжение галактик заставляет объекты взаимодействовать между собой, что является важной частью их эволюции. Считается, что столкновения между спиральными галактиками приводят к образованию эллиптических галактик другого типа.

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Телескоп Hubble запустили на орбиту 24 апреля 1990-го. За 31 год работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ. Аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов. В конце апреля Hubble сделал снимок туманности Ожерелье, которая расположена на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли. Hubble также сделал снимок спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.

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Дата
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