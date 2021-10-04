Телескоп Hubble сделал уникальную фотографию "танцующих" галактик

Телескоп Hubble национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сделал фотографию двух "танцующих" галактик NGC 5953 и NGC 5954.

Космические объекты расположены за более чем 100 млн световых лет от Земли, сообщает обсерватория. Коллективное название этих двух галактик - Arp 91 в Атласе пекулярных галактик.

"Телескопу удалось сделать фото благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3", - говорится в сообщении.

Автор: esahubble.org Hubble сделал фотографию двух взаимодействующих галактик

Огромное притяжение галактик заставляет объекты взаимодействовать между собой, что является важной частью их эволюции. Считается, что столкновения между спиральными галактиками приводят к образованию эллиптических галактик другого типа.

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Телескоп Hubble запустили на орбиту 24 апреля 1990-го. За 31 год работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ. Аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов. В конце апреля Hubble сделал снимок туманности Ожерелье, которая расположена на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли. Hubble также сделал снимок спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.