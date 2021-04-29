Telegram запустит новую функию

В Telegram появится новая фунция фото: inforrmburo.kz

В следующем месяце мессенджер Telegram получит новую функцию. Говорится о видеочатах, которые дополнят голосовые. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Видеочаты позволят сделать Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков, сообщает Pingvin.Pro.

Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов - все, что можно ожидать от инструмента видеоконференцсвязи.

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26 апреля мессенджер Telegram также получил обновление до версии 7.7. В новой версии поддерживаются платежи 2.0 для оплаты в любом чате, можно запланировать голосовой чат на нужное время, а также просматривать фотографии и информацию участников просто из окна голосового чата. Кроме того, запустили новые версии Telegram для браузеров.

Социальная сеть Instagram представила новую функцию. Теперь пользователи смогут скрывать оскорбительные сообщения. Включить функцию можно по желанию. Если пользователь делает это, то алгоритм сервиса будет проверять запросы, направляемые в личные сообщения, на обиды, негативные или непристойные емодзи.