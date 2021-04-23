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суббота, 24 апреля 2021 04:25

Instagram представил новую функцию

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Instagram представил новую функцию
Instagram представил новую функцию фото: habr.com

Социальная сеть Instagram представила новую функцию. Теперь пользователи смогут скрывать оскорбительные сообщения.

Включить функцию можно по желанию. Если пользователь делает это, то алгоритм сервиса будет проверять запросы, направляемые в личные сообщения, на обиды, негативные или непристойные емодзи, сообщает "Урядовий кур'єр".

Функцию уже внедряют в нескольких странах. После этого разработчики расширят ее использование для всех пользователей.

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Разработчики Instagram также работают над новыми функциями. Программист Алессандро Палуцци обнаружил, что соцсеть получит сквозное шифрование, специальные наклейки и обновленный статус сообщений для голосовых и видеозвонков.

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Сейчас вы читаете новость «Instagram представил новую функцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
24
апреля

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