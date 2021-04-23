Instagram представил новую функцию фото: habr.com

Социальная сеть Instagram представила новую функцию. Теперь пользователи смогут скрывать оскорбительные сообщения.

Включить функцию можно по желанию. Если пользователь делает это, то алгоритм сервиса будет проверять запросы, направляемые в личные сообщения, на обиды, негативные или непристойные емодзи, сообщает "Урядовий кур'єр".

Функцию уже внедряют в нескольких странах. После этого разработчики расширят ее использование для всех пользователей.

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Разработчики Instagram также работают над новыми функциями. Программист Алессандро Палуцци обнаружил, что соцсеть получит сквозное шифрование, специальные наклейки и обновленный статус сообщений для голосовых и видеозвонков.