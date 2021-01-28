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Telegram получил новые функции

После обновления Telegram в голосовых чатах появилась возможность регулировать громкость для отдельных участников. Активные голосовые чаты в группах теперь отображаются вверху вкладки с вызовами.

Разработчики также улучшили поддержку VoiceOver - это функция, которая позволяет озвучивать информацию на экране компьютера или гаджета. После обновления вы сможете направить жалобу на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.

Мобильное приложение версии 7.4.1 доступен в App Store. Для Google Play обновление до сих пор нет, но оно появится в ближайшее время.

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