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среда, 27 января 2021 05:29

Telegram хотят удалить из магазина приложений

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Telegram хотят удалить из магазина приложений
Telegram хотят удалить из Google Play. Фото: Корреспондент

Бывший посол США в Марокко, глава неправительственной организации "Коалиция за безопасный интернет" Марк Гинзберг подал в суд Калифорнии иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Play Store.

Мессенджер способствует распространению насилия, экстремизма и антисемитизма, особенно после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

В иске также обвиняется Telegram в том, что он служит платформой для продажи незаконных и контролируемых веществ, включая ЛСД и кокаин.

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сравнимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента" - говорится в иске Гинзберга.

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Напомним, Google удалил из своего магазина социальную сеть Parler, которая является популярной среди сторонников американского президента Дональда Трампа. После блокировки аккаунта Трамп якобы перешел в аналог Twitter - Parler. Однако Google удалил приложение из своего магазина, а Apple потребовал от разработчиков в течение 24 часов ужесточить модерацию.

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