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понедельник, 25 января 2021 16:10

Таяние льда на планете ускоряется - ученые

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Таяние льда на планете ускоряется - ученые
Ученые доказали, что скорость потери льда с земли заметно выросла за последние три десятилетия. Фото: pixabay

В мире лед начал таять с большей скоростью.

Ученые опубликовали исследование, согласно которому с 1994 по 2017 год Земля потеряла 28 трлн тонн льда, передает "Уніан".

Ученые доказали, что скорость потери льда с земли заметно выросла за последние три десятилетия: с 0,8 трлн тонн в год в 1990-х годах до 1,3 трлн тонн в год до 2017 года. Всего за 23 года лед стал на 65% быстрее таять.

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Такая тенденция опасна, так как во всем мире повышает уровень моря, увеличивает риск наводнений для прибрежных зон и может уничтожить природные среды, от которых зависит дикая природа.

Ледники тают, потому что потеплела атмосфера и океаны. Они нагреваются с 1980-го года на 0,26°С и 0,12°С соответственно. Повышение температуры воздуха стало основной причиной уменьшения арктического морского льда и горных ледниках по всему миру, в то время, как повышение температуры океана привело к таянию антарктического ледяного покрова.

Второй по величине ледник мира колоссально меняется. Величественные ледники Гренландии тают с рекордной скоростью. Ученые Марко Тедески и Ксавье Феттвейс обнародовали исследование, в котором изложили причины ускорения таяния ледника.

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