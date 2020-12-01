 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
Просмотров: 378
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 486
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 153
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1998
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2673
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
10
5
6
4
7
Стартует Зимняя страна на ВДНХ
Стартует Зимняя страна на ВДНХ
Украинские ИТ-разработчики технологий для онлайн-кинотеатра поедут в Кремниевую долину за опытом
Украинские ИТ-разработчики технологий для онлайн-кинотеатра поедут в Кремниевую долину за опытом
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
С белыми покрышками и коричневым сиденьем - Harley-Davidson создала первый электровелосипед
С белыми покрышками и коричневым сиденьем - Harley-Davidson создала первый электровелосипед
Видео
Все видео
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Космическую лабораторию запустили американской ракетой
Космическую лабораторию запустили американской ракетой
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть
Киану Ривз, свобода действий и беззаконие: трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 выложили в сеть
Интервью
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
Просмотров: 360
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 477
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1476
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1089
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 936
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
вторник, 01 декабря 2020 12:39

Стартует Зимняя страна на ВДНХ
10

  Комментировать

Зимняя страна на ВДНХ вновь объединит горожан и гостей столицы
Зимняя страна на ВДНХ вновь объединит горожан и гостей столицы
Зимняя страна на ВДНХ вновь объединит горожан и гостей столицы
Зимняя страна на ВДНХ вновь объединит горожан и гостей столицы
Зимняя страна на ВДНХ вновь объединит горожан и гостей столицы

12 декабря в Киеве откроют площадь зимних развлечений на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". В этом году организаторы "Зимней страны на ВДНХ расширили территорию развлечений и адаптировали локацию к новым карантинным реалиям. Команда ВДНХ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: в "Зимней Стране" увеличат площадь катка и тюбинговой горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарку с подарками.

Карантин повлиял на нынешнюю концепцию сезона, в которой организаторы "Зимней страны" напоминают о необходимости каждого из нас в человеческой близости.

"Все в мире связано. За этот год мы, наверное, как никогда ранее, оценили и переосмыслили наши отношения - с родными, друзьями, планетой. Миссия "Зимней страны" в новом сезоне - укрепить взаимосвязь, существующую между людьми и создать положительные праздничные эмоции ", - говорит Gazeta.ua креативная продюсер ВДНХ Наталья Веревка. - "Символом этого сезона стала красная нить, символизирует родственные отношения, семейные традиции и защищает от неурядиц даже в найбентежниши времена".

"А еще мы продолжаем усиливать культурно-просветительскую роль ВДНХ. В этом году значительная часть программы Зимней Страны включает не только развлекательные, но и образовательные зоны досуга. Целый кластер научно-популярных проектов становятся частью зимнего сезона - Музей Науки, Динозавры морских глубин, Вселенная тела ", - говорит генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без родителей и гостей: новогодние праздники в школах и садах пройдут по-особому

В декабре территорию Экспоцентра трансформируют в огромный парк зимних развлечений с различными активностями для всей семьи. В этом году организаторы зимней страны подготовили множество развлечений.

Елка, каток под открытым небом, горки и аттракционы

Праздничную елку установят на центральной площади ВДНХ. Именно здесь - эпицентр всех событий. Праздничная иллюминация, аниматоры, флешмоб и выступления артистов. Рядом с елкой расположится каток под открытым небом - почти две тысячи квадратных метров льда для виртуозных "па" и "пируэтов" в самом центре площади. Вокруг смотровой площадки установят удобные трибуны, где можно наблюдать за своими близкими и друзьями на коньках, или же отдохнуть после катания.

Кроме катка, организаторы добавят тюбинговые горки и экстремальные аттракционы под открытым небом. Здесь можно заглянуть в Зеркальный лабиринт Майя, оказаться в космосе, где гравитация бессильна и попытаться сбежать из Алькатраса - строжайшей тюрьмы в мире.

На центральном входе ВДНХ разместят европейскую ярмарку. Там можно приобрести рождественские подарки, а также устроить гастротур фудкортами с угощениями на любой вкус. Каждый домик на ярмарке будет иметь свой уникальный ассортимент и выбор сувениров, поэтому с пустыми руками посетители "Зимней страны" точно не останутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Велосипед на квадратных колесах и более 120 экспонатов - чем удивит новый Музей науки

Рождественская Фабрика Мечт

Это сказочный город с реалистичными декорациями, где погрузившись в рождественскую приключение, можно познакомиться с процессом изготовления стеклянных елочных украшений. Каждая мастерская сказочной фабрики имеет уникальный дизайн. Здесь есть и кабинет эльфа-волшебника, и огромные комнаты с невероятными машинами: приборы с волшебным огнем, с помощью которого производить будущие елочные украшения, специальные ванны для их серебрение и мастерская по росписи и покраски готовых игрушек. В этом году все посетители "Рождественской Фабрики Грез" получат специальный набор для творчества, благодаря которому можно будет самостоятельно разрисовать собственную рождественскую шарик. Здесь также будут проводить тематические мастер-классы по рисованию светом на огромном экране - а как это возможно, узнаете в эльфов на "Рождественской Фабрике Грез".

Впервые в истории ВДНХ здесь будут проводить виртуальные экскурсии локацией для всех желающих. Во время интерактивного квеста участники будут осуществлять виртуальное путешествие, в которой главный Эльф станет их проводником через все потайные мастерской Фабрики.

Резиденция Санты

Традиционно к новогодним праздникам в 9 павильоне откроется тематический интерактивное шоу - сказка с волшебными героями, яркими декорациями и увлекательной программой.

В этом году любимая локация многих гостей не только получила новое название, но и изменится внешне и увеличится в три раза. На площади размером более 1000 м2 гостей ждет незабываемое путешествие сказочным лесом, в окружении волшебных существ и героев. А кульминацией станет визит в домике Санты, где гости смогут увидеть главного героя зимы и его веселых помощников-эльфов.

В новом сезоне вход на локацию не ограничено сеансом, а проходить в порядке живой очереди с соблюдением всех действующих требований Минздрава на момент проведения мероприятия.

Музей науки

В 23-м павильоне ВДНХ в этом сезоне расположился "Музей науки" - образовательный проект Малой академии наук Украины. Это интерактивное пространство, где в понятной и доступной форме продемонстрированы важнейшие научные достижения человечества, их законы и взаимодействие. Главная особенность музея заключается в том, что с каждым экспонатом можно взаимодействовать: покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое

Динозавры морских глубин

Интерактивная образовательная выставка, которая с первых минут встречи погружает посетителей в невероятное путешествие и превращает путешественников во времени, когда гигантские морские рептилии жили на нашей планете миллионы лет назад. Окунитесь в давние глубины и откройте для себя загадочную сущность доисторических существ. Гостей здесь ждут десятки реалистичных экспонатов, самый большой из которых имеет длину 15 метров и высоту более 5 метров. Монстры имеют аутентичный цвет, текстуру, воспроизводят естественные движения и звуки, "дышат". Откройте для себя, как невероятно выглядел первоначальный морской мир. Найдите сходство современных морских животных и их предков. Узнайте, все динозавры жили одновременно. Проверьте различия и сходства наземных и морских созданий.

Зимовать на ВДНХ вернутся уже хорошо знакомы посетителям локации:

тропическая ферма "Планета Бабочек" и контактный зоопарк Animal Park; Специально серия кинопоказов и квестов от центра семейного досуга "Teleport360"; веревочный парк SkyPark; прокат зимнего транспорта (зимние велосипеды и санки) от Veliki.ua.

В новом сезоне организаторы "Зимней страны на ВДНХ" не проводят массовых мероприятий, а только традиционное празднование Нового Года - с живыми концертами локальных артистов и вечерним dj-сетом. А весной завершит шестой сезон "Зимней страны" любимое гуляния на Масленицу. Команда ВДНХ говорит, что все события состоятся под открытым небом и с учетом всех рекомендаций ВОЗ и Минздрава, а график и формат работы отдельных проектов и локаций может изменяться в зависимости от карантина. По официальной информации следите на сайте ВДНХ.

С 30 октября по 31 января, на столичном ВДНХ, состоится выставка немецкого анатома Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела: Внутри животных", где покажут настоящие тела животных без кожи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стартует Зимняя страна на ВДНХ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Украинцы проголосовали за изменение формы государственного правления

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка

Запретили обжаловать решение суда

Тоннель под проливом соединил 2 страны

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 32904
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 16938
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 14193
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 10836
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
 Просмотров: 6624
Наука+ИТ
Что означает новый дудл от Google
Что означает новый дудл от Google Просмотров: 90
Ученые придумали, как собрать мусор в космосе
Ученые придумали, как собрать мусор в космосе Просмотров: 117
Астрономы сделали уникальные снимки галактики
Астрономы сделали уникальные снимки галактики Просмотров: 207
Украинские ИТ-разработчики технологий для онлайн-кинотеатра поедут в Кремниевую долину за опытом
Украинские ИТ-разработчики технологий для онлайн-кинотеатра поедут в Кремниевую долину за опытом
5
 Просмотров: 63
Nokia будет выпускать ноутбуки
Nokia будет выпускать ноутбуки Просмотров: 279
Больше всего комментируют
16
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
Голосов: 3768
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть