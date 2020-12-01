Стартует Зимняя страна на ВДНХ

12 декабря в Киеве откроют площадь зимних развлечений на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". В этом году организаторы "Зимней страны на ВДНХ расширили территорию развлечений и адаптировали локацию к новым карантинным реалиям. Команда ВДНХ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: в "Зимней Стране" увеличат площадь катка и тюбинговой горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарку с подарками.

Карантин повлиял на нынешнюю концепцию сезона, в которой организаторы "Зимней страны" напоминают о необходимости каждого из нас в человеческой близости.

"Все в мире связано. За этот год мы, наверное, как никогда ранее, оценили и переосмыслили наши отношения - с родными, друзьями, планетой. Миссия "Зимней страны" в новом сезоне - укрепить взаимосвязь, существующую между людьми и создать положительные праздничные эмоции ", - говорит Gazeta.ua креативная продюсер ВДНХ Наталья Веревка. - "Символом этого сезона стала красная нить, символизирует родственные отношения, семейные традиции и защищает от неурядиц даже в найбентежниши времена".

"А еще мы продолжаем усиливать культурно-просветительскую роль ВДНХ. В этом году значительная часть программы Зимней Страны включает не только развлекательные, но и образовательные зоны досуга. Целый кластер научно-популярных проектов становятся частью зимнего сезона - Музей Науки, Динозавры морских глубин, Вселенная тела ", - говорит генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

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В декабре территорию Экспоцентра трансформируют в огромный парк зимних развлечений с различными активностями для всей семьи. В этом году организаторы зимней страны подготовили множество развлечений.

Елка, каток под открытым небом, горки и аттракционы

Праздничную елку установят на центральной площади ВДНХ. Именно здесь - эпицентр всех событий. Праздничная иллюминация, аниматоры, флешмоб и выступления артистов. Рядом с елкой расположится каток под открытым небом - почти две тысячи квадратных метров льда для виртуозных "па" и "пируэтов" в самом центре площади. Вокруг смотровой площадки установят удобные трибуны, где можно наблюдать за своими близкими и друзьями на коньках, или же отдохнуть после катания.

Кроме катка, организаторы добавят тюбинговые горки и экстремальные аттракционы под открытым небом. Здесь можно заглянуть в Зеркальный лабиринт Майя, оказаться в космосе, где гравитация бессильна и попытаться сбежать из Алькатраса - строжайшей тюрьмы в мире.

На центральном входе ВДНХ разместят европейскую ярмарку. Там можно приобрести рождественские подарки, а также устроить гастротур фудкортами с угощениями на любой вкус. Каждый домик на ярмарке будет иметь свой уникальный ассортимент и выбор сувениров, поэтому с пустыми руками посетители "Зимней страны" точно не останутся.

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Рождественская Фабрика Мечт

Это сказочный город с реалистичными декорациями, где погрузившись в рождественскую приключение, можно познакомиться с процессом изготовления стеклянных елочных украшений. Каждая мастерская сказочной фабрики имеет уникальный дизайн. Здесь есть и кабинет эльфа-волшебника, и огромные комнаты с невероятными машинами: приборы с волшебным огнем, с помощью которого производить будущие елочные украшения, специальные ванны для их серебрение и мастерская по росписи и покраски готовых игрушек. В этом году все посетители "Рождественской Фабрики Грез" получат специальный набор для творчества, благодаря которому можно будет самостоятельно разрисовать собственную рождественскую шарик. Здесь также будут проводить тематические мастер-классы по рисованию светом на огромном экране - а как это возможно, узнаете в эльфов на "Рождественской Фабрике Грез".

Впервые в истории ВДНХ здесь будут проводить виртуальные экскурсии локацией для всех желающих. Во время интерактивного квеста участники будут осуществлять виртуальное путешествие, в которой главный Эльф станет их проводником через все потайные мастерской Фабрики.

Резиденция Санты

Традиционно к новогодним праздникам в 9 павильоне откроется тематический интерактивное шоу - сказка с волшебными героями, яркими декорациями и увлекательной программой.

В этом году любимая локация многих гостей не только получила новое название, но и изменится внешне и увеличится в три раза. На площади размером более 1000 м2 гостей ждет незабываемое путешествие сказочным лесом, в окружении волшебных существ и героев. А кульминацией станет визит в домике Санты, где гости смогут увидеть главного героя зимы и его веселых помощников-эльфов.

В новом сезоне вход на локацию не ограничено сеансом, а проходить в порядке живой очереди с соблюдением всех действующих требований Минздрава на момент проведения мероприятия.

Музей науки

В 23-м павильоне ВДНХ в этом сезоне расположился "Музей науки" - образовательный проект Малой академии наук Украины. Это интерактивное пространство, где в понятной и доступной форме продемонстрированы важнейшие научные достижения человечества, их законы и взаимодействие. Главная особенность музея заключается в том, что с каждым экспонатом можно взаимодействовать: покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое

Динозавры морских глубин

Интерактивная образовательная выставка, которая с первых минут встречи погружает посетителей в невероятное путешествие и превращает путешественников во времени, когда гигантские морские рептилии жили на нашей планете миллионы лет назад. Окунитесь в давние глубины и откройте для себя загадочную сущность доисторических существ. Гостей здесь ждут десятки реалистичных экспонатов, самый большой из которых имеет длину 15 метров и высоту более 5 метров. Монстры имеют аутентичный цвет, текстуру, воспроизводят естественные движения и звуки, "дышат". Откройте для себя, как невероятно выглядел первоначальный морской мир. Найдите сходство современных морских животных и их предков. Узнайте, все динозавры жили одновременно. Проверьте различия и сходства наземных и морских созданий.

Зимовать на ВДНХ вернутся уже хорошо знакомы посетителям локации:

тропическая ферма "Планета Бабочек" и контактный зоопарк Animal Park; Специально серия кинопоказов и квестов от центра семейного досуга "Teleport360"; веревочный парк SkyPark; прокат зимнего транспорта (зимние велосипеды и санки) от Veliki.ua.

В новом сезоне организаторы "Зимней страны на ВДНХ" не проводят массовых мероприятий, а только традиционное празднование Нового Года - с живыми концертами локальных артистов и вечерним dj-сетом. А весной завершит шестой сезон "Зимней страны" любимое гуляния на Масленицу. Команда ВДНХ говорит, что все события состоятся под открытым небом и с учетом всех рекомендаций ВОЗ и Минздрава, а график и формат работы отдельных проектов и локаций может изменяться в зависимости от карантина. По официальной информации следите на сайте ВДНХ.

С 30 октября по 31 января, на столичном ВДНХ, состоится выставка немецкого анатома Гунтера фон Гагенса "Вселенная тела: Внутри животных", где покажут настоящие тела животных без кожи.