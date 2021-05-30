Спутник Юпитера получил еще больше шансов на возникновение жизни

Ранее было доказано, что состав океана на Европе вполне подходит для зарождения жизни. Фото: Pixabay

Покрытый льдом спутник Юпитера Европа получил еще больше шансов на возникновение жизни. Ученые провели исследование, которое опубликовали в журнале Geophysical Research Letters. Оно показало, что под толстым слоем льда может сохраняться геотермальная активность.

Геофизики из Карлова университета в Чехии, провели моделирование, которое показало, что скалистая мантия Европы, расположенная глубоко под толстым льдом и соленым океаном, может быть достаточно горячей для вулканической активности. Более того, она могла быть такой же горячей на протяжении большей части существования спутника.

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Открытие означает, что спутник Юпитера не обязательно насквозь промерзшей ледяной пулей, как можно было бы предположить, учитывая удаленность от Солнца. И это имеет прямое значение для возможности существования жизни на океаническом дне.

Ранее было доказано, что состав океана на Европе вполне подходит для зарождения жизни.

"Наши результаты дают дополнительные доказательства того, что океан Европы может быть средой, пригодной для существования жизни", - заявили исследователи.

NASA объявило о том, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты соединения, которые могут быть частицами органических солей.