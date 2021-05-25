Марсоход Curiosity нашел возможные признаки жизни на Красной планете

На Марсе возможно существовало жизнь. Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о том, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты соединения, которые могут быть частицами органических солей.

Наличие органических солей на поверхности Марса может косвенно указывать не только на существующую в далеком прошлом жизнь. Знание состава атмосферы и почвы играет важнейшее значение для будущей колонизации планеты человеком, сообщает Extremetech.

Присутствие или отсутствие определенных минералов сигнализирует, какие растения могут лучше прижиться в марсианских условиях. Однако охарактеризовать компоненты, входящие в состав почвы не так просто. В NASA считают, что миллионы лет воздействия солнечной радиации привели к тому, что любой органический материал, который существовал в прошлом разложился на органические соли.

Ученые проанализировали спектрографическую сигнатуру различных соединений, используя для этого инструменты, аналогичные тем, что имеется в распоряжении Curiosity. Полученные таким образом данные они сравнили с информацией, поступающей от марсохода. Добавление в образцы ученых перхлоратов (солей содержащих хлор и кислород) которые, как считается распространены на Марсе, приблизило результаты к данным марсохода.

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Впервые об обнаружении на Марсе органических молекул NASA заявило еще в 2018 году. Обнаруженные недавно соединения пока классифицируются учеными как предположительно органические соли, поскольку найденные Curiosity химические вещества могли образоваться и другим способом.