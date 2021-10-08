Спутник NASA сфотографировал марсоход с орбиты Красной планеты

Спутник NASA под названием Mars сделал снимок марсохода Perseverance с орбиты Красной планеты.

Марсоход находился в кратере Джезеро, сообщает Insider. Температура там, где сейчас находится ровер, достигает -83°C.

Автор: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona Спутник NASA с орбиты Марса сфотографировал ровер Perseverance

Марсоход Perseverance совершил посадку на Красную планету в феврале 2021-го. Ученые надеются, что в течение следующего года ровер предоставит ценную информацию о температурных циклах, тепловых и пылевых потоках, интенсивности солнечного излучения, образования облаков и местных ветров. Это поможет понять, как подготовить людей к проживанию в естественных условиях Марса.

В то время как Perseverance и его вертолет Ingenuity исследуют планету изнутри, спутник NASA, который находится на орбите планеты более 15 лет, обследует Марс в поисках следов воды.

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Астронавтам национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса впервые удалось вырастить перец чили на Международной космической станции. Хотя рост плодов в космосе замедлился, на первый урожай ожидают уже к концу октября. Выращивание кустов происходило в рамках эксперимента Plant Habitat-04. Цветки кустов опылили в центре им. Джона Кеннеди, но не все они развились в плоды на МКС.