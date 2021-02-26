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пятница, 26 февраля 2021 16:37

Spotify получил новые функции

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Spotify получил новые функции
Spotify получил новые функции фото: Ixbt.com

В популярном музыкальном сервисе Spotify появились 2 новых фильтры, которые делают процесс поиска и прослушивания музыки из раздела "Любимые треки" удобным.

Сортировать понравившиеся песни по жанру или настроению можно только в мобильных приложениях Spotify, информирует Engadget.

Сервис предоставляет 15 индивидуальных опций настроения и жанров. Функция срабатывает, если у пользователей есть не менее 30 понравившихся песен.

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Опция сортировки должна появиться в приложениях в "ближайшие недели" для пользователей на англоязычных рынках, в частности в США, Великобритании, Канаде и Южной Африке.

Функция будет доступна как для бесплатных, так и для пользователей с премиум-аккаунтом. Когда новые фильтры станут доступны пользователям в других регионах, пока не сообщают.

26 февраля японская корпорация Sony провела презентацию новых проектов для Play Station 4 и PlayStation 5.

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