SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена

С базы космических сил Ванденберг в Калифорнии запустили ракету Falcon 9 со спутником-шпионом NROL-87 Национального разведывательного управления.

Об этом сообщает специализированный портал Space.

Информация о деятельности спутника и его оборудовании – засекречена.

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По просьбе разведуправления компания SpaceX прекратила веб-трансляцию запуска сразу после того, как первая степень успешно вернулась на Землю, точно приземлившись в определенной зоне.

Сегодняшний запуск стал пятым для SpaceX в 2022 году и 143-м.

NROL-87 – первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году. Ведомство впервые воспользовалось услугами компании SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью 316 млн долларов, подписанного в 2020 году.

Автор: twitter.com/SpaceX NROL-87 – первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года. Тогда Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже около 15 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 1 893 аппаратов. До конца этого года компания Маска планирует осуществить еще два запуска. 18 октября SpaceX отправила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. В мае Маск заявлял, что примерно 500 тыс. человек уже сделали предзаказ за интернет Starlink. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях.