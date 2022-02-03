SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена

С базы космических сил Ванденберг в Калифорнии запустили ракету Falcon 9 со спутником-шпионом NROL-87 Национального разведывательного управления.
Об этом сообщает специализированный портал Space.
Информация о деятельности спутника и его оборудовании – засекречена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
По просьбе разведуправления компания SpaceX прекратила веб-трансляцию запуска сразу после того, как первая степень успешно вернулась на Землю, точно приземлившись в определенной зоне.
Сегодняшний запуск стал пятым для SpaceX в 2022 году и 143-м.
NROL-87 – первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году. Ведомство впервые воспользовалось услугами компании SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью 316 млн долларов, подписанного в 2020 году.
SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года. Тогда Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже около 15 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 1 893 аппаратов. До конца этого года компания Маска планирует осуществить еще два запуска. 18 октября SpaceX отправила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink.
В мае Маск заявлял, что примерно 500 тыс. человек уже сделали предзаказ за интернет Starlink. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях.
Комментарии