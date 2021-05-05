SpaceX запустила 60 новых спутников Starlink

Новые спутники Starlink вышли на орбиту. Фото: NASA

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink

"Вывод спутников Starlink подтвержден", сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1563 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 29 апреля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году Маск не сможет отправить на Луну свою ракету

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.