SpaceX запустила 60 новых спутников Starlink

 
Ексклюзивы
1/5
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2304
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1035
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1134
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 720
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1404
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 432
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2277
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 612
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3942
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
6
5
4
6
4
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Температура до -90°C: как для вертолета NASA прошла первая ночь на Марсе
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
Показали революционный дизайн новейшего космического корабля
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
Видео
Все видео
В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона
В космос запустили ракету с секретным грузом Пентагона
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Интервью
1/5
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1035
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 720
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 450
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2277
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3942
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
04 мая 2021
Просмотров: 171
"Завдяки" Чаушеску й Ахметову
Мірча Луческу – корінний "динамівець". 18-річним дебютував у складі бухарестського "Динамо" в чемпіонаті Румунії, а 1985‑го очолив цей клуб як ...
среда, 05 мая 2021 06:30

SpaceX запустила 60 новых спутников Starlink

  Комментировать
SpaceX запустила 60 новых спутников Starlink
Новые спутники Starlink вышли на орбиту. Фото: NASA

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink

"Вывод спутников Starlink подтвержден", сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже 26-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1563 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 29 апреля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году Маск не сможет отправить на Луну свою ракету

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «SpaceX запустила 60 новых спутников Starlink». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 16659
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 10764
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 9765
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 11 Просмотров: 4968
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий Просмотров: 3933
Техника
Начали строительство новой железной дороги
Начали строительство новой железной дороги
 Просмотров: 342
Продемонстрировали новый прибор для записи звука
Продемонстрировали новый прибор для записи звука
 Просмотров: 180
Утонул крейсер
Утонул крейсер
 Просмотров: 945
Збили американский самолет-разведчик
Збили американский самолет-разведчик
 Просмотров: 1683
В этом году Маск не сможет отправить на Луну свою ракету
В этом году Маск не сможет отправить на Луну свою ракету Просмотров: 189
Больше всего комментируют
16
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
11
Зеленский возмутил фразой о СССР
1
Дивна традиція
1
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
1
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Голосов: 722
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть