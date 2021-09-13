SpaceX получила контракт на запуск спутника нового поколения

Вес спутника будет составлять около 5000 килограмм. Фото: Twitter

Компания SpaceX Илона Маска и компания Yahsat подписали контракт о запуске геостационарного телекоммуникационного спутника Thuraya 4-NGS в 2023 году.

Об этом сообщила Yahsat в Twitter.

"Мы рады, что выбрали (ракету-носитель - ред.) Falcon 9 от SpaceX для запуска Thuraya 4-NGS нашего спутника нового поколения", - заявили в компании.

В Yahsat также добавили, что запуск геостационарного телекоммуникационного спутника запланирован на второе полугодие 2023 года.

Портал Teslarati отмечает, что вес спутника будет составлять около 5000 килограмм.

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Первая гражданская космическая миссия Inspiration4, в рамках которой на орбиту отправятся четыре человека, стартует 15 сентября.