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воскресенье, 05 сентября 2021 02:22

SpaceX назвала дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4

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SpaceX назвала дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4
Среди членов миссии нет ни одного профессионального астронавта. Фото: Twitter

Первая гражданская космическая миссия Inspiration4, в рамках которой на орбиту отправятся четыре человека, стартует 15 сентября. Об этом в Твиттере сообщает компания SpaceX.

"Частная миссия SpaceX Inspiration4 готова к старту 15 сентября", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте миссии, пуск состоится со стартового комплекса 39A в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде. В случае непредвиденных обстоятельств резервный запуск будет возможен на следующий день, 16 сентября.

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Экипаж Inspiration4, состоящий из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски, должен прибыть во Флориду в четверг, 9 сентября, чтобы начать последние приготовления к полету.

Отмечается, что экипаж Inspiration4 сосредоточился на подготовке к первому коммерческому полетк на орбиту Земли с марта 2021 года. Среди членов миссии нет ни одного профессионального астронавта.

В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну.

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