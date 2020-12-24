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четверг, 24 декабря 2020 12:21

SpaceX показала видео, чтобы доказать успешность запуска нового корабля

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SpaceX показала видео, чтобы доказать успешность запуска нового корабля
Чтобы доказать успешность старта на сайте SpaceX опубликовали новое двухминутное видео, в котором показали детали тестового запуска прототипа Starship. Фото: pixabay

Видео пробных запусков прототипа корабля Starship от SpaceX показали на сайте компании.

Это были одни из самых важных взлетов устройства на высоту 12,5 км над поверхностью Земли, пишет "Новое время".

Ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy остаются фаворитами в арсенале компании. Благодаря этим устройствам SpaceX заключила договоры с космическими организациями разных стран. Также компании Илона Маска удалось стать одним из главных партнеров NASA.

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Россияне теперь имеют планы сконструировать такую ​​же ракету как Falcon 9 и назвать ее Амур. Впрочем, пока российская ракета появится, то в SpaceX уже будет новая. Эта новинка станет основным транспортировщиком объемных грузов и экипажа людей в 100 человек на Луну и Марс.

Именно такие планы Илон Маск имеет относительно нового космического корабля SpaceX Starship. Его разрабатывают последние несколько лет. В этом году в начале декабря инженеры провели один из важнейших тестовых запусков прототипа этого корабля и он впервые поднялся на высоту 12,5 км над поверхностью Земли. Запуск был успешным, но при посадке устройство взорвалось.

Чтобы доказать успешность старта на сайте SpaceX опубликовали новое двухминутное видео, в котором показали детали тестового запуска прототипа Starship. Инцидент с посадкой там тоже есть.

"Давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми да!" - прокомментировал событие Маск.

Компания SpaceX Илона Маска по заказу Пентагона успешно вывела на орбиту разведывательный спутник. Трансляцию старта велась на канале SpaceX в twitter. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США.

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