SpaceX будет поставлять ракеты для вооруженных сил США

Минобороны США не уточняет количество пусков по контракту. Фото: pixabay.com

Пентагон и компания SpaceX подписали контракт на запуск аппаратов для вооруженных сил США в 2022-2027 годах.

Стоимость контракта оценивается в $316 млн, говорится на официальном сайте Пентагона.

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В то же время Минобороны США не уточняет количество пусков по контракту. Но осуществлять их будут с космодромов на мысе Канаверал в штате Флорида и Ванденберг в Калифорнии.

Кроме того, контракт на космические запуски для вооруженных сил заключили с United Launch Alliance. Его стоимость составляет $337 млн.

Минобороны США разработало Стратегию обороны в космосе из-за угрозы со стороны России и Китая. В Вашингтоне подозревают, что у стран есть космическое оружие, способное снизить военную эффективность США и союзников.