Создали самое старое учебное заведение Европы

12 мая 1364 года в Кракове создали Ягеллонский университет. Это одно из самых старых учебных заведений в Европе.

Грамоту об учреждении университета выдал польский король Казимир III. В 1400-м году учебное заведение реорганизовал литовский князь Владислав II Ягайло.

Автор: wikipedia.org Основали Ягеллонский университет

Университету предоставили такое название, чтобы подчеркнуть связь с династией Ягеллонов. Учебное заведение - самое старое в Польше. На сегодня имеет 15 факультетов.

Изначально в Ягеллонском университете обучались много украинцев. Студентом и основателем кафедры астрономии Краковского университета стал математик и астролог Мартин Русин. На его кафедре учился украинский ученый Юрий Котермак из Дрогобыча, который стал первым учителем Николая Коперника. В университете также учился и преподавал украинский поэт и ученый Григорий Самбирчик.

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В 1926 году при Ягеллонском университете создали кафедру украинской филологии. Кроме того, здесь работали украинцы Степан Томашевский, Владимир Кубийович и Владимир Мокрый.

Ягеллонский университет имеет одну из крупнейших и древнейших библиотек в Польше. В фондах библиотеки есть большая коллекция средневековых рукописей и большое собрание литературы польского самиздата коммунистической власти.

16 апреля 1632 года митрополит Петр Могила основал Киево-Могилянскую академию. Ее создали на базе Киевской братской школы, которая в 1615-м получила помещение от мецената Елизаветы Гулевич.