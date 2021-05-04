Создали робота, который заменяет рабоников в саду

Создали робота для сбора яблок, который срывает 9 фруктов в минуту. Фото: скриншот с видео

Исследователи из австралийского Университета Монаша сделали робота, который предназначен для сбора яблок. Этот проект может помочь решить проблему нехватки сезонных рабочих, которая возникала из-за коронавируса и карантинных ограничений.

Робот использует систему из нескольких видеокамер и алгоритмы глубокого машинного обучения для того, чтобы самостоятельно искать плоды на деревьях. Для того, чтобы распознать яблоко, надо меньше 200 миллисекунд. Электронная система работа анализирует информацию о форме фрукта, его ориентации в пространстве и расположении точки соединения с веткой. Это обеспечивает высокую точность действий для аккуратного сбора урожая, сообщают Cikavosti.

"Робот срывает яблоки специально разработанным мягким захватом, оснащенным пневмоприводом, четырьмя независимо управляемыми рычагами и впитывающей системой, которая эффективно удерживает и сбрасывает фрукты, сводя к минимуму повреждения плодов и самого дерева. Кроме того, всасывающая система втягивает яблоко в захват, позволяя уменьшить глубину погружения механизма в крону, что способствует также сохранение окружающих плод побегов. Захватное устройство способно срывать с дерева более 85% всех яблок, предназначенных для сбора", - отметил доктор, возглавлявший исследовательскую группу, Чао Чен.

Исследователи уверяют, что робот обнаруживает более 90% яблок, находящихся на расстоянии около 1,2 м от него и которые попадают в зону обзора камер. Также отмечают, что их устройство можно применять при любых погоде и освещении.

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Во время полевых испытаний робот повредил менее 6% собранных фруктов: он оборвал у них плодоножки. Несмотря на это яблоки остаются пригодными для розничной продажи. Для того, чтобы работу выполнить все операции по сбору яблока, надо 12,6 сек. Исследователи оптимизировали захвата и сброса плодов. Это позволило сократить время рабочего цикла примерно до 9 сек. Теперь в режиме максимальной производительности робот тратит на каждое яблоко всего 7 сек.

В Японии создали робота, чтобы помочь фермерам, которые выращивают фрукты. Робот имеет искусственный интеллект и может собирать яблоки или груши так же, как это делают люди.