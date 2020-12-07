Создали первое в мире приложение для анализа генома

Приложение уменьшает потребность в портативных компьютерах или большом оборудовании в полевых условиях, полезно для работников, занимающихся вопросами пандемии и экологии. Фото: pixabay

Первый в мире мобильный анализатор последовательности генома разработали ученые Лаборатории Колд-Спринг-Харбор (CSHL).

Новое приложение для iPhone под названием iGenomics, сообщает портал научной и технической информации Phys.org

"Соединив iPhone с портативным секвенатором ДНК пользователи могут создать мобильную генетическую лабораторию, напоминает" трикодер "с" Звездного пути ", - написали в сообщении.

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Приложение уменьшает потребность в портативных компьютерах или большом оборудовании в полевых условиях, что полезно для работников, занимающихся вопросами пандемии и экологии. Пользователи могут с помощью AirDrop связывать данные друг с другом, обеспечивая анализ ДНК в наиболее отдаленных местах, даже в тех, где нет доступа к интернету. Приложение для iPhone разработали в дополнение к миниатюрным устройствам для секвенирования ДНК, которые производит Oxford Nanopore.

Адъюнкт-профессор CSHL Майкл Шац отмечает, что алгоритм, в частности, может быть использован на космических аппаратах, поскольку есть большой интерес к секвенированию ДНК в космосе. Алгоритм iGenomics может быстро отображать последовательности ДНК вирусных патогенов, таких как вирус гриппа или вирус Зика, и определять мутации, важные для диагностики и лечения.

"Они также предоставляют онлайн-руководство по анализу других вирусных геномов, например, от пациента с SARS-CoV-2", - говорят разработчики.

По словам профессора, в ближайшие пару лет "у всех нас также будут свои собственные секвенаторы ДНК на своих смартфонах".

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