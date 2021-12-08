Создали маску, на которой светится коронавирус

В Японии была создана маска, определяющая коронавирус. Фото: Kyoto Prefectural University

В японском Киотском университете в Японии разработала маски, следы коронавируса на которых светятся под ультрафиолетом.

Исследователи вводили самкам страусов неактивную форму коронавируса и извлекали большое количество антител из их яиц. Страусы производят несколько разных видов антител, нейтрализующих чужеродные вещества в организме, сообщает Kyodo News.

Благодаря этому исследователи разработали специальный фильтр. Его поместили внутрь маски для лица. Фильтр можно вынуть и опрыскать флуоресцентным красителем с антителами к коронавирусу из яиц страуса. Вирус начнет светиться под ультрафиолетовым светом.

10 дней ученые проводили эксперименты с 32 инфицированными коронавирусом. Тестирование масок продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ охарактеризовали смертоносность Covid-штамма Omicron

Команда хочет получить разрешение правительства на их продажу в следующем году.

Университет Гонконга опубликовал первое изображение штамма коронавируса Omicron, сделанное с помощью электронного микроскопа. Штамм коронавируса обнаружили в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой Omicron.