Создали истребитель для войн будущего

Boeing Airpower Teaming System будет сопровождать и прикрывать истребители F/A-18E/F Super Hornet. Фото: TechSpot

Крупнейший производитель авиационной, космической и военной техники Boeing представил новый самолет – Boeing Airpower Teaming System.

Прототип боевого истребителя будущего-сверхзвуковой беспилотник, разработанный специально для поддержки истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet во время боевых задач, защищая его от возможного удара, пишет aerotime.aero.

Проект истребителя был разработан Boeing Australia. Его длина составляет 11,5 метров. При полных баках истребитель способен преодолеть 3700 километров. Он может быть оснащен бортовыми датчиками для наблюдательных и разведывательных миссий, а также для радиоэлектронной борьбы.

Беспилотные летательные аппараты имеют ряд преимуществ по сравнению с пилотируемыми истребителями. Например, живые пилоты могут подвергаться воздействию только ограниченного силы перегрузок (не более 30 g), летать в течение небольшого количества часов и склонны к ошибкам из-за усталости. Автономная авиация не ограничена такими человеческими факторами.

Первый испытательный полет Boeing Airpower Teaming System запланирован на 2020 год.

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Шведский истребитель Saab Gripen E может одерживать победу над российскими самолетами серии Су. Шведский истребитель не отличается максимальным боевым загрузкой, низкой заметностью или большой дальностью действия, но он превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров.