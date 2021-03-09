Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса фото: Dezeen

Проект искусственного солнца представила лаборатория социального дизайна голландского художника Даана Русегаарде. Оно сможет дезинфицировать общественные пространства с помощью ультрафиолетового излучения.

Urban Sun использует тип ультрафиолета с более короткой длиной волны, который способен убивать вирусы, сообщает Dezeen.

Художник Даан Русегаарде убежден, что благодаря искусственному солнцу можно быстро подготовить любую площадку для проведения массовых мероприятий.

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"Мы можем очистить пространство от вирусов на 99,9 процента за считанные минуты, независимо от погоды и местоположения. Поэтому вероятность заражения значительно снижается", - говорит художник.

Проект искусственного солнца создали ученые и дизайнеры из США, Нидерландов, Японии и Италии. Они использовали исследование 2018 года, проведенное Колумбийским университетом и Университетом Хиросимы.

Ученые утверждают, что ультрафиолетовый свет с длиной волны в 222 Нм является безопасным для человека, но при этом уничтожает вирусы.

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