Создадут цифровую модель Земли для борьбы с изменением климата фото: apophis

Европейские ученые и IT-специалисты из Швейцарской высшей технической школы Цюриха хотят создать цифровой двойник Земли. Это необходимо для того, чтобы смоделировать климатические системы планеты в будущем.

Проект предназначен для лучшей подготовки к экстремальным явлениям, связанных с изменением климата, сообщает Phys.org.

Чтобы к 2050 году стать климатически нейтральным, Европейский Союз запустил 2 амбициозные программы: Green Deal и DigitalStrategy. Реализация инициативы Destination Earth начнется в середине 2021 года. В рамках Destination Earth создадут высокоточную цифровую модель Земли, чтобы максимально точно отражать развитие климата и экстремальные явления в пространстве и времени.

Данные наблюдения будут вводить в цифровой двойник, чтобы сделать модель Земли более точной для отслеживания эволюции и прогнозирования будущих изменений. Кроме данных наблюдений, исследователи также хотят интегрировать в модель новые данные о деятельности человека.

Новая модель системы Земли максимально реалистично будет отражать практически все процессы на поверхности планеты, учитывая управления водными, пищевыми ресурсами и энергией.

Цифровой двойник Земли станет информационной системой, которая будет разрабатывать и тестировать различные сценарии.

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"Например, если вы планируете построить двухметровую дамбу в Нидерландах, я смогу проверить в цифровом двойнике, будет ли дамба по-прежнему защищать от ожидаемых экстремальных явлений в 2050 году", - говорит один из создателей проекту Destination Earth из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды - ECMWF - Питер Бауэр.

Цифровой двойник также будут использовать для стратегического планирования поставок пресной воды и продуктов питания или установки ветряных и солнечных электростанций.

По оценкам исследователей, для работы цифрового двойника в полном масштабе нужна система из 20 тыс. графических процессоров, которые потребляют примерно 20 МВт энергии. Исходя из экономических и экологических причин, такой компьютер должен работать в месте, где электроэнергия, генерируемая с нейтральным выбросом CO2, будет доступна в больших количествах.

Ночное свечение в атмосфере Венеры впервые удалось зафиксировать на снимке. Фотографию изобразил солнечный зонд Parker.