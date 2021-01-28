Сообщили, когда марсоход NASA доберется до Красной планеты

Марсохід наближається до Марса зі швидкістю 2,5 км/с. Фото: pixabay.com

Вездеход Perseverance приближается к Марсу и должен 18 февраля 2021 года добраться до кратера Джезеро на Красной планете.

Летательному аппарату осталось преодолеть около 41,2 млн км из его 470,8 млн км путешествия, сообщили в NASA.

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"Марсоход приближается к Марсу со скоростью 2,5 км/с. Как только он окажется в верхних слоях атмосферы Марса, начнутся 7 мин. снижение", - говорится в сообщении.

По словам главного руководителя проекта NASA "Марс 2020" Кена Фарли, "сложное научное оборудование Perseverance не только поможет в поиске окаменелых микробов, но также расширит наши знания о марсианской геологии, ее прошлого, настоящего и будущего".

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NASA сняли видео о предстоящем приземлении марсохода. В анимации показали все, начиная от прилета Perseverance в атмосферу Марса до развертывания парашюта для фактической посадки устройства на поверхность Красной планеты.