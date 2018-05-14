Сообщили, как определить продолжительность жизни

Продолжительность жизни можно вычислить. Фото: Белновости

Ориентир для определения продолжительности жизни - наследственность.

Узнать примерное время смерти человеку помогут ее родители, пишет "Сегодня".

Американские ученые провели исследование. К нему привлекли 150 тыс. Человек в возрасте от 55 до 73 лет. В течение 8 лет ученые наблюдали за исследуемой группы.

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Люди, чьи родители прожили дольше 70 лет, имеют на 17% больше шансов повторить такую ​​же продолжительность жизни. У людей, родители которых умерли до 70-летнего юбилея шансы значительно меньше.

Ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти. Ученые провели квантовые испытания. Во время исследования ученые не обнаружили элементов вида "доли духа". Это свидетельствует о том, что жизнь после смерти не существует.