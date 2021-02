Sony представит 10 продуктов для PS5 и PS4

Sony презентует 10 продуктов для PS5 и PS4 фото: akket.com

Японская корпорация Sony готовит очередную порцию информации для сообщества об играх для PlayStation 5 и PlayStation 4. Во время мероприятия State of Play представят 10 продуктов.

Стоит ждать анонсов новых игр и обновлений для некоторых инди-игр и проектов других разработчиков, которые показали на выставке Sony в июне 2020 года, информирует прес служба Sony.

Во время The Future of Gaming представили: GTA 5, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift Apart, Project Athia, Returnal, Soulstorm, Tokyo, Solar Ash, Little Devil Inside, Resident Evil 8, Horizon Forbidden West, Deathloop, Pragmata, Stray , Kena и Goodbye Volcano.

State of Play продлится 30 мин., поэтому презентация будет быстрой. Шоу начнется 26 февраля в 1:00 на Twitch и YouTube.