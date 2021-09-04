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суббота, 04 сентября 2021 23:20

Солнце выбросило в сторону Земли несколько порций разогретой плазмы

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Солнце выбросило в сторону Земли несколько порций разогретой плазмы
Они могут вызвать геомагнитные бури, которые влияют на появление разве что красивых полярных сияний. Фото: Pixabay

Солнце выбросило в сторону Земли два перегретых пузыря газа, которые известны как выбросы корональной массы. Об этом сообщает DT.

Отмечается, что такие вспышки не представляют угрозы для людей и техники. По словам экспертов, солнечные вспышки недостаточно сильны, чтобы вывести из строя спутники или электросети.

Они могут вызвать геомагнитные бури, которые влияют на появление разве что красивых полярных сияний.

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Умеренные геомагнитные бури G2 случаются примерно 600 раз за 11 лет (1 солнечный цикл). После них происходят длительные яркие полярные сияния на юге Северо-Западных регионов, в канадском Нунавуте и Юконе, а также на юге Канады, на севере США, а также в Скандинавии и Исландии.

В сентябре 2021 ожидается несколько магнитных бурь. Поэтому возможны учащение инфарктов. Колебания начнется с 6 сентября.

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