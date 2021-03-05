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пятница, 05 марта 2021 18:48

Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение

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Швейцарские ученые разработали имплант сетчатки глаза, который поможет слепым людям видеть.

Устройства для искусственного зрения имеют более 10 тыс. электродов и подсоединяется с помощью беспроводной сети к компьютерной системе. Сама система находится в оправе очков, которые также должен носить человек, пишет Daily Mail.

Автор: actu.epfl.ch
  Ширина импланта около 1 см.
Ширина импланта около 1 см.

Камера, прикрепленная к раме, передает сигналы на имплант через компьютер, и электроды загораются и активируют зрительные клетки глаза. Они отправляют изображение в мозг.

Искусственное зрение применяет механизм черных и белых пикселей, которые, хотя и сильно отличаются от настоящего зрения, позволяют людям различать формы и объекты.

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Технология еще не получила медицинского одобрения и пока что не была испытана на людях. Однако швейцарские разработчики заявляют, что в моделях виртуальной реальности эта технология работает, как и ожидалось.

Исследователи сравнивают искусственную форму зрения с созвездиями на ночном небе.

"Когда вы смотрите на звезды в ночном небе - вы можете научиться распознавать определенные созвездия. Слепые пациенты увидят что-то подобное с нашей системой", - говорят ученые.

Американская компания Razer разработала инновационные очки. С помощью устройства можно слушать музыку, отвечать на телефонные звонки и активировать голосового ассистента.

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Дата
05
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