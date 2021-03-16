Школы могут снова пойти на дистанционное обучение фото: education.ua

Учитывая рост показателей заболеваемости Covid-19, Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения рекомендуют ввести дополнительные карантинные ограничения для регионов с желтым и оранжевым уровнями эпидемической опасности.

В частности, предлагается перевести на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов учреждений общего среднего образования, профессионально-технического образования, профессионального предвысшего и высшего образования, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Сейчас для учебных заведений действуют карантинные ограничения, которые определены постановлением Кабинета министров. Так, запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным Covid-19 находится более 50% сотрудников и получателей образования. Запрещено также проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с привлечением получателей образования из более чем одной группы и в присутствии зрителей.

В регионах, где установили красный уровень эпидемической опасности, запрещено посещать учебные заведения независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение из-за участившихся случаев заболевания коронавирусом. Также планируется для всех школьников объявить каникулы с 22 по 26 марта.